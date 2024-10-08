Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Đồng Đen, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các hoạt động Marketing online: quản trị website, fanpage, mạng xã hội, SEO, Google Ads, chạy quảng cáo,... Thực hiện các hoạt động Marketing offline: tổ chức sự kiện, triển lãm, hội thảo, phát tờ rơi, ... Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, PR cho công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Marketing, truyền thông, PR. Nắm vững các kỹ năng sử dụng công cụ Marketing online. Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Marketing, truyền thông, PR. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

