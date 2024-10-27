Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Làm báo cáo về hoạt động của các CM (Community Manager) cho lĩnh vực Game Fi và báo cáo task mỗi ngày trước khi kết thúc giờ làm việc. Lên lịch content và đăng bài: Lên content và order banner phù hợp cho từng nội dung của Game Gửi bài review và đăng bài cho những Game mình được phân quyền quản lý đồng thời đăng bài trên các kênh social của Game đó trên Telegram, Twitter,... Phản hồi và hỗ trợ người dùng trên các kênh social của Game được quản lý trên Telegram, Twitter,... Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Làm báo cáo về hoạt động của các CM (Community Manager) cho lĩnh vực Game Fi và báo cáo task mỗi ngày trước khi kết thúc giờ làm việc.
Community Manager
Lên lịch content và đăng bài:
Lên content và order banner phù hợp cho từng nội dung của Game
Gửi bài review và đăng bài cho những Game mình được phân quyền quản lý đồng thời đăng bài trên các kênh social của Game đó trên Telegram, Twitter,...
Phản hồi và hỗ trợ người dùng trên các kênh social của Game được quản lý trên Telegram, Twitter,...
Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc. Biết sử dụng photoshop cơ bản. Có kinh nghiệm viết content/ viết lách chuyên cho lĩnh vực Game. Yêu thích chơi game. Có thể trực online ngoài giờ hành chính theo lịch phân công. Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết: Tốt Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc hiệu quả Có tinh thần học hỏi, lắng nghe, chăm chỉ.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc.
Biết sử dụng photoshop cơ bản.
Có kinh nghiệm viết content/ viết lách chuyên cho lĩnh vực Game.
Yêu thích chơi game.
Có thể trực online ngoài giờ hành chính theo lịch phân công.
Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết: Tốt
Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc hiệu quả
Có tinh thần học hỏi, lắng nghe, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành; Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng. Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng.
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

