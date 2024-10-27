Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Làm báo cáo về hoạt động của các CM (Community Manager) cho lĩnh vực Game Fi và báo cáo task mỗi ngày trước khi kết thúc giờ làm việc. Lên lịch content và đăng bài: Lên content và order banner phù hợp cho từng nội dung của Game Gửi bài review và đăng bài cho những Game mình được phân quyền quản lý đồng thời đăng bài trên các kênh social của Game đó trên Telegram, Twitter,... Phản hồi và hỗ trợ người dùng trên các kênh social của Game được quản lý trên Telegram, Twitter,... Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc. Biết sử dụng photoshop cơ bản. Có kinh nghiệm viết content/ viết lách chuyên cho lĩnh vực Game. Yêu thích chơi game. Có thể trực online ngoài giờ hành chính theo lịch phân công. Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết: Tốt Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc hiệu quả Có tinh thần học hỏi, lắng nghe, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành; Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng. Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

