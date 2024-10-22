Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GARNET VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GARNET VINA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH GARNET VINA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH GARNET VINA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đinh Tiên Hoàng Phường Bến Nghé Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Soạn nội dung, bài viết đăng lên website công ty Chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội: Google, Facebook, Tiktok... Báo giá, soạn thảo hợp đồng Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Soạn nội dung, bài viết đăng lên website công ty
Chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội: Google, Facebook, Tiktok...
Báo giá, soạn thảo hợp đồng
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành kinh tế, QTKD, marketing Cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến Giao tiếp cơ bản Tiếng Anh và Tiếng Trung Có kiến thức cơ bản về Marketing: SEO, Content Marketing... Biết chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành kinh tế, QTKD, marketing
Cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến
Giao tiếp cơ bản Tiếng Anh và Tiếng Trung
Có kiến thức cơ bản về Marketing: SEO, Content Marketing...
Biết chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH GARNET VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, tùy theo tình hình doanh thu công ty Được hỗ trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, tùy theo tình hình doanh thu công ty
Được hỗ trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GARNET VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GARNET VINA

CÔNG TY TNHH GARNET VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 Đinh Tiên Hoàng Phường Bến Nghé Quận 1

