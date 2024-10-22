Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GARNET VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đinh Tiên Hoàng Phường Bến Nghé Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Soạn nội dung, bài viết đăng lên website công ty Chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội: Google, Facebook, Tiktok... Báo giá, soạn thảo hợp đồng Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành kinh tế, QTKD, marketing Cẩn thận, tỉ mỉ, năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến Giao tiếp cơ bản Tiếng Anh và Tiếng Trung Có kiến thức cơ bản về Marketing: SEO, Content Marketing... Biết chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH GARNET VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, tùy theo tình hình doanh thu công ty Được hỗ trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GARNET VINA

