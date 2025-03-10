Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 17 Triệu

Mức lương 16 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

Nghiên cứu và phát triển chiến lược content marketing toàn diện, bao gồm nội dung thu hút, giáo dục, giữ chân học viên, event, tin tức nội bộ... trên các kênh truyền thông của SHZ (ngoại trừ fanpage chi nhánh).

Phối hợp với Content Creator để đảm bảo tính nhất quán, chất lượng nội dung và định hướng các bài đăng phù hợp cho từng kênh.

Lên ý tưởng, viết và sản xuất các loại nội dung cho các nền tảng: website, blog, mạng xã hội, email marketing, POSM, TVC, viral video, v.v. theo sự phân công của Trưởng Nhóm Marketing

Theo dõi, đo lường hiệu quả các hoạt động content marketing và đề xuất cải tiến.

Tạo dựng kênh truyền thông cộng đồng học viên

Quản lý phản hồi và cảm nhận học viên

Tổ chức sự kiện cộng đồng

Theo dõi và cập nhật thông tin truyền thông

Tạo dựng quan hệ truyền thông

Làm Việc với Nhà Cung Cấp

Quản lý chi phí và ngân sách mảng công việc phụ trách

Nghiên cứu thị trường

Đo Lường và Báo Cáo

Triển khai và Giám sát Các Hoạt động Marketing Khác

Thực hiện các công việc sự kiện khác của SHZ theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc tương đương

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực marketing.

Thành thạo Content Marketing và quản lý nội dung trên đa nền tảng (website, mạng xã hội, email, POSM).

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý cộng đồng học viên, xử lý phản hồi khách hàng hiệu quả.

Có kinh nghiệm quản lý fanpage, website.

Trình độ tiếng Trung từ HSK5 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ16.000.000 –17.000.000 vnđ/tháng

Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi từ công ty: Thưởng Lễ, tết, sinh nhật,......

Môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn công việc.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thời gian làm việc:từ thứ 2 đến thứ 7.

Địa điểm làm viêc:làm việc linh động trong khu vực HCM theo sự phân công của Trưởng Nhóm Markteting.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ

