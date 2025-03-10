Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 16 - 17 Triệu
Nghiên cứu và phát triển chiến lược content marketing toàn diện, bao gồm nội dung thu hút, giáo dục, giữ chân học viên, event, tin tức nội bộ... trên các kênh truyền thông của SHZ (ngoại trừ fanpage chi nhánh).
Phối hợp với Content Creator để đảm bảo tính nhất quán, chất lượng nội dung và định hướng các bài đăng phù hợp cho từng kênh.
Lên ý tưởng, viết và sản xuất các loại nội dung cho các nền tảng: website, blog, mạng xã hội, email marketing, POSM, TVC, viral video, v.v. theo sự phân công của Trưởng Nhóm Marketing
Theo dõi, đo lường hiệu quả các hoạt động content marketing và đề xuất cải tiến.
Tạo dựng kênh truyền thông cộng đồng học viên
Quản lý phản hồi và cảm nhận học viên
Tổ chức sự kiện cộng đồng
Theo dõi và cập nhật thông tin truyền thông
Tạo dựng quan hệ truyền thông
Làm Việc với Nhà Cung Cấp
Quản lý chi phí và ngân sách mảng công việc phụ trách
Nghiên cứu thị trường
Đo Lường và Báo Cáo
Triển khai và Giám sát Các Hoạt động Marketing Khác
Thực hiện các công việc sự kiện khác của SHZ theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực marketing.
Thành thạo Content Marketing và quản lý nội dung trên đa nền tảng (website, mạng xã hội, email, POSM).
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý cộng đồng học viên, xử lý phản hồi khách hàng hiệu quả.
Có kinh nghiệm quản lý fanpage, website.
Trình độ tiếng Trung từ HSK5 trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi từ công ty: Thưởng Lễ, tết, sinh nhật,......
Môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn công việc.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Thời gian làm việc:từ thứ 2 đến thứ 7.
Địa điểm làm viêc:làm việc linh động trong khu vực HCM theo sự phân công của Trưởng Nhóm Markteting.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SHZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI