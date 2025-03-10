Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Fidovn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 - 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

ó

é

o, bao gồm đội

ngũ

sáng tạo nội dung, thiết kế

đồ hoạ

tra

A/B và áp dụng các chiến lược tối ưu h

a để cải thiện hiệu suất chiến dịch và đạt được các mục tiêu đ

ã

suất

á

p tốt nhất trong marketing hiệu suất để đảm bảo chiến dịch của khách hàng luôn cạnh tranh và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong marketing hiệu suất (performance marketing).

- Thành thạo SEM, quảng cáo trên mạng xã hội (FB, TikTok), quảng cáo hiển thị và marketing liên kết.

- Kinh nghiệm tối ưu hóa chiến dịch và phân tích dữ liệu (ROI, ROAS, CPI/CPA).

- Kỹ năng thực hiện A/B testing và báo cáo chiến dịch.

- Khả năng làm việc với các đội ngũ chéo và đối tác bên ngoài.

- Tư duy phân tích, sáng tạo và cập nhật xu hướng marketing mới.

Tại Công Ty TNHH Fidovn Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thỏa thuận tùy theo năng lực

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 + Thứ 7 cách tuần (9h – 18h | Nghỉ trưa 1 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fidovn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin