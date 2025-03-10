Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Fidovn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Fidovn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 19
- 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong marketing hiệu suất (performance marketing).
Tại Công Ty TNHH Fidovn Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: Thỏa thuận tùy theo năng lực
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 + Thứ 7 cách tuần (9h – 18h | Nghỉ trưa 1 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fidovn
