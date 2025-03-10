Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- C/c newcity, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Mô tả và lên nhu cầu thiết kế các nội dung POSM, Digital Marketing, quà tặng,…
Ban hành thông báo & theo dõi thông báo triển khai hoạt động Trade.
Hỗ trợ event sale out tại các cửa hàng.
Hỗ trợ thực hiện báo cáo doanh thu, báo cáo các chỉ số đánh giá chiến dịch Trade.
Hỗ trợ thực hiện các hoạt động event cửa hàng.
Hỗ trợ thực hiện, lưu trữ các giấy tờ, chứng từ thanh toán, hồ sơ có liên quan đến bộ phận Trade.
Các hoạt động khác tùy theo phương án triển khai.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ:Sinh viên năm 3-4 chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
2. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng lắng nghe;
Kỹ năng làm việc nhóm;
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
3. Thái độ/Phẩm chất:
Có trách nhiệm với công việc;
Hòa đồng,thân thiện, cởi mở;
Chính trực, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương 3.000.000 - 4.000.000
- Hỗ trợ xác nhận thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
