Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH BELOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Thị Riêng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu đối thủ và thị trường để tìm ra xu hướng tìm kiếm của khách hàng, từ đó đưa ra kế hoạch làm việc, biện pháp cụ thể để thu hút khách hàng.

Viết bài, triển khai soạn nội dung, làm video theo các chủ đề được giao bởi trưởng bộ phận.

Quản lý và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng công ty thực hiện. lập báo cáo và đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo công ty.

Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, đánh giá đối thủ để có kế hoạch marketing phù hợp nhằm marketing sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong các dự án lớn, quan trọng.

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tự học, tự nghiên cứu tìm tòi để giải quyết vấn đề.

Biết sử dụng các công cụ phần mềm , AI, các App hỗ trợ để phục vụ công việc Marketing.

Biết tiếng Trung Quốc là một lợi thế.

Có hiểu biết về SEO (Search Engine Optimization) website cơ bản.

Nhiệt huyết với công việc.

Tại Công Ty TNHH BELOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 12tr

Hoa hồng trên khách hàng mới mang về .

Thưởng Job công việc được giao, chi thưởng hàng quý.

Thưởng KPI, thưởng các ngày lễ, tết,…xem xét tăng lương 2 lần trên/năm .

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng.

Ngày nghỉ : Chiều thứ 7 + CN , 12 ngày phép năm

Du lịch Công ty, tiệc công ty hàng tháng, hàng quý, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghĩ tết theo Quy định Công ty và Pháp luật hiện hành

Công việc ổn định, lâu dài, được công ty hỗ trợ tối đa để phát triển năng khiếu sở trường bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BELOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin