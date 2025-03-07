Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sinh Học Châu á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10, Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ:Tìm hiểu thông tin, số liệu thị trường, ngành hàng, đối thủ đưa ra các phân tích.Theo dõi diễn biến, hoạt động của đối thủ, cập nhật thông tin.Nghiên cứu, khảo sát thói quen, hành vi, nhu cầu của khách hàng.Phối hợp tìm kiếm insight khách hàng.

Nghiên cứu, phân tích khách hàng:Nghiên cứu, khảo sát thói quen, hành vi, nhu cầu của khách hàng.Phối hợp tìm kiếm insight khách hàng

Xây dựng và triển khai các dịch marketing:Đề xuất, hỗ trợ trong công tác lập kế hoạch.Triển khai và theo dõi các chiến dịch theo kế hoạch trên kênh online và offline.Phân tích đo lường hiệu quả các hoạt động marketing triển khai.Tham gia tổ chức sự kiện hội thảo, hội chợ nông nghiệp.Quản lý ngân sách, đảm bảo chi tiêu theo đúng ngân sách được phê duyệt.

Xây dựng và phát triển nội dung:Quản lý và phát triển hệ thống kênh truyền thông của doanh nghiệp.Phối hợp thực hiện và phát triển các tài liệu quảng cáo: video, hình ảnh, brochure, banner...

Hợp tác & hỗ trợ các bộ phận liên quan:Phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng đề xuất chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng.Phối hợp bộ phận kỹ thuật trong việc lên ý tưởng nội dung quảng cáo, truyền thông và các chuyến đi thực địa.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từng thời điểm cho trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, ......

• Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương.

• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về thị trường nông nghiệp

• Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường

• Chủ động, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chịu áp lực trong công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Sinh Học Châu á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9 đến 12 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm).

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (PC, điện thoại, sim).

Đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH.

Nghỉ tối thiểu 6 ngày/tháng.

Môi trường trẻ, năng động và hướng ngoại dễ giao tiếp trong công việc.

Du lịch, teambuilding hằng năm.

Sinh nhật hằng tháng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sinh Học Châu á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin