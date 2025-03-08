Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14a Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Quận 1

Lập kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện những hoạt động Marketing cho doanh nghiệp

- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Website, Google, Facebook, Zalo, LinkedIn, youtube,…để có thể đảm bảo được tính nhất quán hình ảnh thương hiệu.

- Lập kế hoạch, phối hợp với phòng kinh doanh để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

- Tuổi từ 22 tuổi - 30 tuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, công nghệ thông tin,...

- Có kiến thức về SEO, Google Analytics và Webmaster Tool là một lợi thế.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí tương đương.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 8 - 15 triệu / tháng (tùy năng lực có thể offer cao hơn) + thưởng

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trưa nghỉ 1 tiếng 30 phút)

- Môi trường làm việc thoải mái, ổn định lâu dài.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, BHXH - BHYT theo quy định của pháp luật.

- Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến lên trưởng nhóm dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

