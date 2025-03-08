Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14a Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện những hoạt động Marketing cho doanh nghiệp
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Website, Google, Facebook, Zalo, LinkedIn, youtube,…để có thể đảm bảo được tính nhất quán hình ảnh thương hiệu.
- Lập kế hoạch, phối hợp với phòng kinh doanh để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 tuổi - 30 tuổi
- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, công nghệ thông tin,...
- Có kiến thức về SEO, Google Analytics và Webmaster Tool là một lợi thế.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí tương đương.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 8 - 15 triệu / tháng (tùy năng lực có thể offer cao hơn) + thưởng
- 15 triệu / tháng
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trưa nghỉ 1 tiếng 30 phút)
- Môi trường làm việc thoải mái, ổn định lâu dài.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.
- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, BHXH - BHYT theo quy định của pháp luật.
- Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến lên trưởng nhóm dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 249 Bạch Đằng, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

