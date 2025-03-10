Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 1 đường số 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường để hiểu nhu cầu của khách hàng, xu hướng ngành và bối cảnh cạnh tranh. Phân tích dữ liệu để xác định cơ hội và rủi ro.
Hợp tác cùng với các thành viên phòng Marketing để lên kế hoạch và chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu của thương hiệu và mục tiêu của công ty
Tạo và tối ưu nội dung trên nền Digital
Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các chiến dịch tiếp thị trên các nền tảng khác nhau. Bao gồm quảng cáo trả tiền theo click (PPV), quảng cáo trên mạng xã hội, tiếp thị qua email và các công cụ khác.
Quản lý Mạng xã hội của Công ty
Thiết kế các ấn phẩm marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản
Năng động, chịu khó, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Du lịch hàng năm
Đầy đủ các ngày nghỉ lễ, phép theo quy định
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, năng động
Được hướng dẫn công việc tận tình
Được hỗ trợ công cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
