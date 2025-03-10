Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 đường số 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Nghiên cứu thị trường để hiểu nhu cầu của khách hàng, xu hướng ngành và bối cảnh cạnh tranh. Phân tích dữ liệu để xác định cơ hội và rủi ro.

Hợp tác cùng với các thành viên phòng Marketing để lên kế hoạch và chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu của thương hiệu và mục tiêu của công ty

Tạo và tối ưu nội dung trên nền Digital

Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các chiến dịch tiếp thị trên các nền tảng khác nhau. Bao gồm quảng cáo trả tiền theo click (PPV), quảng cáo trên mạng xã hội, tiếp thị qua email và các công cụ khác.

Quản lý Mạng xã hội của Công ty

Thiết kế các ấn phẩm marketing

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành khác có liên quan

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản

Năng động, chịu khó, ham học hỏi

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Du lịch hàng năm

Đầy đủ các ngày nghỉ lễ, phép theo quy định

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, năng động

Được hướng dẫn công việc tận tình

Được hỗ trợ công cụ làm việc

