Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Đỉnh Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 43 Đường R, KDT Lakeview City, P.An Phú, Tp.Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Quản lý , vận hành, tối ưu & thực hiện quảng cáo các kênh MXH Facebook, Zalo, Google Search..

- Quản trị các Sàn TMDT trong nước & quốc tế, Forum, group, website..

- Lên Content, phát triển nội dung trên các kênh MXH, Sàn, Social…quảng bá thương hiệu..

- Làm việc với các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến marketing…

- Thiết kế Banner, poster.. ở mức cơ bản, chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh, video..

- Phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu xu hướng-hành vi tiêu dùng mới của NTD,

- Xây dựng các CTKM cho Sàn, hệ thống Siêu thị hoặc các kênh bán hàng…

- Phối hợp phòng KD thúc đẩy doanh số bán, bám sát việc cskh của bộ phận liên quan..

- Thực hiện Báo cáo.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ-Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, Kinh tế…

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing…

- Hiểu biết về Marketing truyền thống, digital marketing.

- Có khả năng làm việc nhóm

- Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, khả năng chịu áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiết tốt, nhạy bén.

- Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh: Photoshop, AI,...

- Biết sắp xếp tổ chức công việc & có kỹ năng làm việc từ xa.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Đỉnh Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT

- Các chế độ phúc lợi cao: Du lịch, thưởng KPI, thưởng Lễ, Tết…

- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

- Thu nhập tăngtheo năng lực(6 tháng – 1năm) .

- Thu nhập: 9-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Đỉnh Nam

