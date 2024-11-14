Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa Vinaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing toàn diện để xây dựng và củng cố thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp, sản phẩm và kênh của công ty.
Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng ngành để xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng, vị trí cạnh tranh và cơ hội marketing.
Tạo nội dung marketing hấp dẫn và thú vị cho các kênh khác nhau, bao gồm trang web, mạng xã hội, chiến dịch email, quảng cáo và các tài liệu marketing khác.
Cùng với nhóm thiết kế, phát triển các tài liệu thương hiệu hấp dẫn từ mặt hình ảnh, đảm bảo thông điệp và nhận diện thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) và cung cấp báo cáo định kỳ về hiệu suất chiến dịch, tương tác của khán giả và ROI.
Thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện khả năng hiển thị trực tuyến, xếp hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập trang web.
Xác định và thiết lập mối quan hệ đối tác với người ảnh hưởng, các chuyên gia trong ngành và các phương tiện truyền thông để tăng cường phạm vi thương hiệu và xây dựng liên minh chiến lược.
Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để tìm ra cơ hội phân biệt và đổi mới trong các nỗ lực marketing.
Phối hợp với các nhóm chức năng khác nhau, bao gồm bán hàng, phát triển sản phẩm và hỗ trợ khách hàng, để điều chỉnh các chiến lược marketing với mục tiêu kinh doanh tổng thể.
Cập nhật xu hướng marketing mới nổi, công nghệ và các best practice, đưa ra các đề xuất để liên tục cải tiến và tối ưu hóa các hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đa phương tiện, marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm; ưu tiên ứng viên lĩnh vực marketing cho các dự án blockchain, phát triển thương hiệu và kế hoạch chiến lược
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin là một lợi thế.
Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc xây dựng thương hiệu, chiến lược marketing và kỹ thuật marketing kỹ thuật số.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tạo nội dung marketing hấp dẫn.
Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm và nền tảng marketing, như hệ thống CRM, các công cụ quản lý mạng xã hội và nền tảng phân tích.
Kỹ năng phân tích tốt và khả năng phân tích dữ liệu và số liệu để đưa ra quyết định marketing.
Kiến thức về nguyên tắc SEO và các best practice để cải thiện xếp hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập trang web.
Tư duy sáng tạo, có khả năng suy nghĩ ngoài khuôn khổ và phát triển các chiến dịch marketing đổi mới.
Chủ động, tích cực và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 cách tuần
Mức lương cạnh tranh, thưởng bonus dự án hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được xét tăng lương hàng năm hoặc xét tăng lương đột xuất.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN; du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV18, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

