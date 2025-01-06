Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mitsubishi Hai Bà Trưng, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số.

Phát triển nội dung sáng tạo cho website, mạng xã hội, email marketing.

Nghiên cứu và đề xuất các đề tài marketing nhằm tối ưu chi phí và tăng doanh thu.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả công việc chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng mới trong marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt.

Biết sử dụng các công cụ Digital Marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing...

Thái độ: Có tính trách nhiệm cao, đam mê và sáng tạo trong công việc.

Được đào tạo và hướng dẫn công việc

Hồ sơ ứng tuyển: CV+ bản mềm bằng cấp và chứng chỉ liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 trở lên+ % hoa hồng

Thưởng hiệu quả công việc và KPI.

Chính sách phúc lợi:

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Nghỉ phép năm và các chính sách nghỉ lễ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được học hỏi và phát triển bản thân.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

