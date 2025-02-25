Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sunshine garden, Đường Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sản xuất các tư liệu (hình ảnh, video, content) cho hoạt động quảng cáo online cho các sản phẩm của công ty

- Nghiên cứu và nắm bắt những xu hướng truyền thông mới có thể áp dụng vào hoạt động của công ty.

- Lên kế hoạch chiến lược để quảng bá các sản phẩm.

- Báo cáo hiệu suất công việc khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chuyên môn làm hình ảnh cho các sản phẩm của công ty.

- Nhận định và phân tích nội dung , đánh giá được trend , xu hướng, những thao tác cơ bản sử dụng máy tính.

-Tiếng anh cơ bản, biết sử dụng gg dịch, chat GPT

- Năng động , hoạt bát, sáng tạo, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực (10-20tr)

-Thưởng các dịp lễ tết hàng năm theo quy định của Công ty

- Đóng bảo hiểm theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

- Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30), Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

- Nghỉ chiều T7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin