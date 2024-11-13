Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Thị Năm, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận kế hoạch marketing từ cấp trên sau đó triển khai và theo dõi việc thực hiện kế hoạch.

Hỗ trợ xây dựng các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trên các kênh sao cho phù hợp với ngân sách và đo lường hiệu quả của chiến dịch

Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

Hỗ trợ các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động marketing.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực Marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty thiết kế/kiến trúc.

Nắm vững các kênh truyền thông online và offline.

Có kỹ năng viết tốt, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có sự sáng tạo, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần HIE Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HIE Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.