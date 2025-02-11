Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và đánh giá các chiến dịch marketing online/offline nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
marketing online/offline
Quản lý nội dung, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn...) và website.
mạng xã hội
Viết bài PR, thông cáo báo chí, quản lý nội dung trên website, blog.
Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện nhằm tăng doanh số.
chương trình khuyến mãi, sự kiện
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả marketing.
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (banner, poster, brochure...) và làm việc với các đối tác thiết kế.
Báo cáo kết quả chiến dịch marketing và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Nam/Nữ
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông... hoặc các ngành liên quan.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông...
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm – có chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu đạt yêu cầu.
01 năm kinh nghiệm – có chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu đạt yêu cầu.
Có kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút.
Thành thạo công cụ marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO...).
công cụ marketing online
Sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là một lợi thế.
phần mềm thiết kế cơ bản
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Năng động, sáng tạo, yêu thích công việc marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng theo KPI.
Thu nhập hấp dẫn
Được tham gia đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng marketing.
đào tạo chuyên môn
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng Marketing.
Trưởng nhóm, Trưởng phòng Marketing
Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

