Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và đánh giá các chiến dịch marketing online/offline nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Quản lý nội dung, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn...) và website.

Viết bài PR, thông cáo báo chí, quản lý nội dung trên website, blog.

Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện nhằm tăng doanh số.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả marketing.

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (banner, poster, brochure...) và làm việc với các đối tác thiết kế.

Báo cáo kết quả chiến dịch marketing và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông... hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm – có chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu đạt yêu cầu.

Có kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút.

Thành thạo công cụ marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO...).

Sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo, yêu thích công việc marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng theo KPI.

Được tham gia đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng marketing.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng Marketing.

Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN SOLAREV

