Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH LEVINCI
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH LEVINCI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng các kế hoạch Marketing trên các nền tảng social media
Làm việc với các phòng ban khác để hỗ trợ khách hàng triển khai các kế hoạch Marketing nêu trên
Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, không yêu cầu kinh nghiệm
Hiểu biết về các thủ thuật internet, các công cụ social media (Facebook, Google, Instagram...)
Có khả năng đọc, hiểu, giao tiếp tiếng Anh từ khá đến tốt
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế là 1 lợi thế
Có thể làm việc ban đêm tại văn phòng (8:00 PM - 5:00 AM thứ 2 - thứ 6, vì làm việc với cấp trên và khách hàng ở US)

Phúc lợi:
Lương: 10 – 18tr
Được cấp phát thiết bị làm việc đối với nhân viên chính thức
Lương tháng 13, thưởng, chế độ bảo hiểm theo quy định (đối với nhân viên chính thức)
Du lịch hàng năm, tiệc sinh nhật, lễ tết...

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEVINCI

CÔNG TY TNHH LEVINCI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

