Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng các kế hoạch Marketing trên các nền tảng social media

Làm việc với các phòng ban khác để hỗ trợ khách hàng triển khai các kế hoạch Marketing nêu trên

Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, không yêu cầu kinh nghiệm

Hiểu biết về các thủ thuật internet, các công cụ social media (Facebook, Google, Instagram...)

Có khả năng đọc, hiểu, giao tiếp tiếng Anh từ khá đến tốt

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế là 1 lợi thế

Có thể làm việc ban đêm tại văn phòng (8:00 PM - 5:00 AM thứ 2 - thứ 6, vì làm việc với cấp trên và khách hàng ở US)

Phúc lợi:

Lương: 10 – 18tr

Được cấp phát thiết bị làm việc đối với nhân viên chính thức

Lương tháng 13, thưởng, chế độ bảo hiểm theo quy định (đối với nhân viên chính thức)

Du lịch hàng năm, tiệc sinh nhật, lễ tết...

