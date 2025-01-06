Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, 120 Xa Lộ Hà Nội, Tân Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

- Tìm kiếm, phân tích tệp khách hàng tiềm năng (Target Audiences/ Target Customers), và đề xuất các công cụ, kênh tiếp cận thích hợp nhằm hỗ trợ mở rộng dịch vụ trên thị trường Quốc Tế.

- Lập báo cáo các hoạt động marketing thuộc bộ phận hàng tuần/ hàng tháng.

- Theo dõi đánh giá, tổng hợp & báo cáo, đề xuất các gói dịch vụ – sản phẩm – chính sách – chương trình tham quan/ khuyến mãi/ miễn giảm và thực hiện quảng cáo tiếp cận khách hàng Quốc Tế.

- Tìm kiếm và thực hiện công tác khởi tạo tài khoản Supplier (nhà bán hàng – nhà cung cấp) trên các OTA (Online Travel Agent) Quốc Tế.

- Tìm kiếm, đề xuất, thực hiện công tác đăng ký tham dự và tham dự hội chợ, hội thảo, diễn đàn … trong và ngoài nước, nhằm mở rộng tệp đối tác/ khách hàng Quốc Tế.

- Liên hệ, tư vấn dịch vụ và thực hiện hợp đồng với đối tác.

- Lập kế hoạch phân công công việc, phối hợp với các bộ phận trong công tác phục vụ các chương trình lớn vào thời gian cao điểm, lễ hội – sự kiện tại Suối Tiên.

- Quản lý và theo dõi chiến dịch marketing, quản lý thông tin khách hàng Quốc Tế. Duy trì mối quan hệ với khách hàng/ đối tác tiềm năng.

- Đề xuất ý tưởng, chiến lược marketing và kinh doanh hiệu quả.

- Tốt nghiệp các ngành: Quảng Cáo/ Marketing, Truyền Thông/ PR, Quản trịnh kinh doanh, Ngiôn ngữ Anh, Thương Mại Điện Tử/ Quốc Tế....

- Am hiểu về thị trường du lịch, hành vi du lịch của người nước ngoài.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Quốc Tế hoặc thương mại điện tử

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng phân tích và khả năng tư duy phản biện.

Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

