Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PET STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 332/52 Độc Lập, Phường Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về thiết kế hình ảnh trên các kênh Social Media.

Tham gia quá trình sản xuất hình ảnh / video cho brand.

Lên các bài đăng trên các kênh Social Media.

Theo dõi và xử lí các vấn đề liên quan trên các kênh Social Media.

Lên kế hoạch / đề xuất trong việc chạy quảng cáo.

Theo dõi quá trình chạy và xử lí các các vấn đề liên quan về ads.

Lên kế hoạch và triển khai chương trình/sự kiện.

Theo dõi tiến độ chương trình và báo cáo.

Hỗ trợ tìm nguồn thi công và in ấn POSM

Thực hiện các vấn đề khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm về MKT

Biết về các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh / video là một lợi thế

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Tại CÔNG TY TNHH PET STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PET STATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.