Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng Gia Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A4/37S, liên ấp 1 - 2 - 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh., Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp đến các đơn vị khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm chiến lược của công ty theo kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai và quản lý hệ thống nội dung trên các kênh truyền thông mạng xã hội của công ty dựa theo mục tiêu được đề ra.

- Viết nội dung và thiết kế các ấn phẩm truyền thông (social post, poster, banner, flyer,…) dành cho các dự án của công ty.

- Kiểm tra các các sàn thương mại mỗi ngày.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm của công ty cho phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

- Báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về marketing, truyền thông và nhạy bén với các xu hướng thị hiếu thị trường.

- Có tư duy sáng tạo, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

- Có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật: Máy móc, dây chuyền sản xuất….

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Yêu cầu về bằng cấp : Đại học/Cao đẳng

-Ưu tiên nam 28 - 40 tuổi

Ưu tiên nam 28 - 40 tuổi

- Kinh nghiệm 2 - 3 năm vị trí bán hàng kỹ thuật

Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng Gia Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng.

- Thời gian thử việc không quá 60 ngày

- Được đóng thuế, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc: 08h00 - 18h00: Từ thứ hai đến thứ sáu.

Thời gian làm việc:

Thứ bảy: luân phiên làm việc 2 ngày mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng Gia Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin