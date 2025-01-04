Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các chiến lược Marketing trên các kênh truyền thông (Facebook, Tiktok, Zalo, E-commerce...).

Sáng tạo và phát triển nội dung số bao gồm lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và chỉnh sửa nội dung để phù hợp với các kênh truyền thông số.

Phối hợp lên kế hoạch và triển khai các sự kiện và activation tại điểm bán (cùng các bộ phận có liên quan)

Phối hợp mở rộng chiến lược tiếp cận khách hàng cùng các bộ phận có liên quan.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

Thống kê phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả các hoạt động quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm trong lĩnh vực Marketing (cho phép tính các kinh nghiệm thực tập tại các công ty)

Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ và yêu thích ngành F&B, nắm bắt xu hướng tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần cầu tiến và phát triển.

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

Quà tặng Lễ, Sinh nhật, Tết,...

Nhiều phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín

