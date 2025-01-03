Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 42 đường số 1, KDC LAVILA, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè,Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

– Xây dựng định hướng nội dung trên Facebook/Fanpage, Titok, Wesb.

– Chuẩn bị nội dung các bài giới thiệu sản phẩm công ty nhằm mục đích giới thiệu/ quảng cáo sản phẩm của công ty, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

– Lên kế hoạch và đề xuất các Chương trình Marketing cho Facebook, Titok, Wesb

– Trả lời, khuyến khích fan tương tác trên các post, thúc đẩy lượt like, tăng like, lượt view trên Fanpage, Titok, Wesb.

– Thiết lập, viết lời & tối ưu các mẫu quảng cáo

– Báo cáo và phân tích các dữ liệu về tương tác trên Fanpage, Titok, Webs.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Yêu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực vật liêu xây dựng.

- Có khả năng viết lách, sáng tạo tốt, dựng video.

- Có kỹ năng phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội.

- Am hiểu về các công cụ Fanpage, Zalo, titok, Wesb

- Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe Illustator, Adobe Premiere

- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

- Lương, thưởng theo doanh thu,lương tháng 13

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước ( BHXH, BHTN, BHYT);

- Xét nâng lương theo năng lực;

- Thưởng các chuyến du lịch.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

