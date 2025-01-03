Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 42 đường số 1, KDC LAVILA, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè,Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

– Xây dựng định hướng nội dung trên Facebook/Fanpage, Titok, Wesb.
– Chuẩn bị nội dung các bài giới thiệu sản phẩm công ty nhằm mục đích giới thiệu/ quảng cáo sản phẩm của công ty, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
– Lên kế hoạch và đề xuất các Chương trình Marketing cho Facebook, Titok, Wesb
– Trả lời, khuyến khích fan tương tác trên các post, thúc đẩy lượt like, tăng like, lượt view trên Fanpage, Titok, Wesb.
– Thiết lập, viết lời & tối ưu các mẫu quảng cáo
– Báo cáo và phân tích các dữ liệu về tương tác trên Fanpage, Titok, Webs.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Yêu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực vật liêu xây dựng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng viết lách, sáng tạo tốt, dựng video.
- Có kỹ năng phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội.
- Am hiểu về các công cụ Fanpage, Zalo, titok, Wesb
- Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe Illustator, Adobe Premiere
- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.
- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo doanh thu,lương tháng 13
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước ( BHXH, BHTN, BHYT);
- Xét nâng lương theo năng lực;
- Thưởng các chuyến du lịch.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Loại Hoa Sen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Villa DP21 Khu Biệt Thự Dragon Parc 1, dường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

