Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Brandsketer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Brandsketer
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty Cổ phần Brandsketer

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Brandsketer

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 39 Đông Hưng Thuận 2, P. Đông Hưng Thuận, Q12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Vận hành quảng cáo cho khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội : Facebook, Google, Tiktok, Zalo
- Xây kênh, tăng tương tác cho kênh, cộng động
- Lên kế hoạch, xây dựng Ads Flow cho các chiến dịch Digital đa ngành nghề
- Vận hành website, các công cụ như SEO, SEM
- Phân tích các chỉ số

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn : Hiểu rõ thuật toán các nền tảng quảng cáo
- Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
- Bằng cấp : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Tuổi : Từ 22 - 29.
- Kỹ năng : Có kỹ năng ăn nói, tiếp nhận thông tin, xử lý tình huống nhanh. Biết sử dụng công nghệ, AI mạng xã hội để đăng bài xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng riêng.
- Giới tính : Nam, Nữ (Có ngoại hình là 1 lợi thế).
- Thiết bị : Có laptop, điện thoại và phương tiện di chuyển riêng.

Tại Công ty Cổ phần Brandsketer Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động hiện hành.
- Làm tại văn phòng từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 6 & 7 được WFH.
- Được đào tạo bài bản để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Môi trường thoải mái, văn hoá mạnh cho người cần tìm công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Brandsketer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Brandsketer

Công ty Cổ phần Brandsketer

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39 Đông Hưng Thuận 2, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

