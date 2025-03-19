Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 đường 6 Melosa Khang Điền, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận để xây dựng chiến lược Marketing tổng thể.

Quản lý và phát triển các kênh (Facebook, Instagram, Tiktok,...).

Phân tích dữ liệu marketing và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Tổ chức và tham gia các sự kiện marketing, triển lãm, hội chợ để quảng bá thương hiệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, đưa ra báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Anh giao tiếp

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, handmade.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng nhanh.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 9.000.000 - 12.000.000

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ JNC

