Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa BE2 - The Beverly - Vinhomes Grand Park, 72/2 Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty.

- Triển khai các chiến dịch về sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email Marketing, Affiliate Marketing,...).

- Lập kế hoạch, triển khai và phối hợp theo dõi chiến lược quảng cáo của các sản phẩm trên các kênh Online như: Website, Facebook, Zalo, TikTok, Google,...

- Nghiên cứu, đánh giá từ khóa, xây dựng và triển khai các nội dung theo bộ từ khóa SEO.

- Kết hợp với Content lên ý tưởng viết nội dung, thiết kế hình ảnh, kịch bản video để chạy quảng cáo.

- Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá dựa trên các mục tiêu (KPI).

- Báo cáo công việc trực tiếp và triển khai các công việc được giao bởi cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ từ 24 - 35 tuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing/Digital Marketing/Performance marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.

- Hiểu biết sâu về các khái niệm tiếp thị kỹ thuật số và các giải pháp digital marketing

- Có kinh nghiệm quản trị mạng xã hội, chạy quảng cáo Facebook, quảng cáo Google và SEO/SEM.

- Sẵn sàng làm việc đa năng, học hỏi kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực làm việc, phúc lợi tốt.

- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước .

- Làm việc trực tiếp với anh chị quản lý cấp cao có uy tín và thương hiệu.

- Gặp gỡ và hợp tác với những doanh nhân thành đạt của Việt Nam, người Việt Nam thành công ở nước ngoài.

- Chương trình đào tạo cụ thể và chi tiết về tư duy, kiến thức chuyên môn, kỹ năng.

- Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc năng động, có khả năng phát huy năng lực bản thân, có nhiều cơ hội trải nghiệm (3s) sang - sạch - sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

