Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa BE2

- The Beverly

- Vinhomes Grand Park, 72/2 Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty.
- Triển khai các chiến dịch về sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Social Media, Mobile Marketing, Online Advertising, Email Marketing, Affiliate Marketing,...).
- Lập kế hoạch, triển khai và phối hợp theo dõi chiến lược quảng cáo của các sản phẩm trên các kênh Online như: Website, Facebook, Zalo, TikTok, Google,...
- Nghiên cứu, đánh giá từ khóa, xây dựng và triển khai các nội dung theo bộ từ khóa SEO.
- Kết hợp với Content lên ý tưởng viết nội dung, thiết kế hình ảnh, kịch bản video để chạy quảng cáo.
- Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá dựa trên các mục tiêu (KPI).
- Báo cáo công việc trực tiếp và triển khai các công việc được giao bởi cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ từ 24 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing/Digital Marketing/Performance marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.
- Hiểu biết sâu về các khái niệm tiếp thị kỹ thuật số và các giải pháp digital marketing
- Có kinh nghiệm quản trị mạng xã hội, chạy quảng cáo Facebook, quảng cáo Google và SEO/SEM.
- Sẵn sàng làm việc đa năng, học hỏi kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực làm việc, phúc lợi tốt.
- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước .
- Làm việc trực tiếp với anh chị quản lý cấp cao có uy tín và thương hiệu.
- Gặp gỡ và hợp tác với những doanh nhân thành đạt của Việt Nam, người Việt Nam thành công ở nước ngoài.
- Chương trình đào tạo cụ thể và chi tiết về tư duy, kiến thức chuyên môn, kỹ năng.
- Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc năng động, có khả năng phát huy năng lực bản thân, có nhiều cơ hội trải nghiệm (3s) sang - sạch - sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

