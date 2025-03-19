Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17k/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Quận 11

Nhân viên Marketing

Tìm kiếm, liên hệ và đàm phán hợp tác với KOLs/Influencers phù hợp với các chiến dịch marketing.

Xây dựng và quản lý danh sách KOLs, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Lên kế hoạch, triển khai và giám sát các chiến dịch KOL marketing.

Theo dõi hiệu quả chiến dịch, đánh giá và đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ các hoạt động PR, truyền thông liên quan đến KOLs.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu [1 năm] trong lĩnh vực booking KOL hoặc marketing influencer.

Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm, xu hướng làm đẹp và các nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có network rộng với KOLs, Influencers

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội phát triển, mở rộng network với các KOLs, đối tác lớn trong ngành mỹ phẩm.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

