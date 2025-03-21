Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội.

Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác theo xu hướng: Facebook, Zalo, Google, Tiktok, Youtube....

Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch.

Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.

Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ ưu tiên tốt nghiệp các trường CNTT, FPT...

Biết thiết kế Canva, quay dựng Video, Pts, Ai...

Chạy quảng cáo dự án fb, zalo...

Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân, có phương tiện đi lại

Yêu thích công việc công nghệ, Marketing

Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Có kinh nghiệm, có kiến thức về Bất động sản là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp +% Doanh Số → Thu nhập 15-20 M

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...)

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và ngoài nước.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY

