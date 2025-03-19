Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vietseiko làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 100 Triệu

Công Ty TNHH Vietseiko
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Vietseiko

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Vietseiko

Mức lương
100 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

- Nhiệm vụ chính: Lập kế hoạch cho phòng tuyển dụng nhân sự nội bộ, nhân sự cho đối tác ngày, tuần - tháng - quý - năm.
- Làm việc và hỗ trợ đưa dịch vụ Headhunter của công ty Vietseiko đến với khách hàng đối tác tại Việt Nam.
- Thực hiện khai thác, chọn lọc kênh tuyển dụng, thiết lập đưa ra các tiêu chí đánh giá ứng viên chất lượng.
- Thực hiện Chăm sóc khách hàng, khai thác khách hàng mới theo hướng dẫn cấp trên.
- Tìm hiểu thị trường dịch vụ giới thiệu lao động, cung ứng lao động, quản lý lao động tại việt nam.
- Đào tạo nhân sự nội bộ, nhân sự đối tác khi cần thiết.
- Trao đổi với đối tác Phòng nhân sự tại Việt Nam, soạn Hợp đồng, báo giá, Công nợ với các đối tác khi phát sinh.
- Báo cáo ngày - tuần - tháng - quý tiến độ công việc kịp thời cho cấp trên một số công việc liên quan khác được giao phó.
- Và một số công việc liên quan khác được giao.
Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 25 Tuổi trở lên
- Kinh nghiệm: 3 năm trở lên phòng quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, Phòng quản trị kinh doanh
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản lý, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ
- Thái độ điềm đạm, uy tín, có trách nhiệm cao
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
- Có khả năng làm việc theo nhóm
- Hòa đồng, Chủ động, nhanh nhẹn và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra.

Tại Công Ty TNHH Vietseiko Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương LCB + hoa hồng doanh số => thu nhập 2x.xxx.xxx
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Thưởng tết, thưởng lương tháng 13, thưởng thi đua doanh số, thưởng KPI (nếu có) tùy theo tình hình SXKD của công ty.
- Teambuilding và du lịch 01 lần/năm tùy theo tình hình SXKD của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietseiko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vietseiko

Công Ty TNHH Vietseiko

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 135a đường số 2, TNP B, Quận 9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

