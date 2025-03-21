Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BONA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Tân Trào, Q7, Quận 7, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị kênh Youtube được bàn giao của công ty.

Tạo kênh, đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch.

Ghép các tập nhỏ video thành tập dài và thêm hiệu ứng chuyển cảnh.

Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics...

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo PS.

Đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành sản phẩm.

Từng quản trị kênh Youtube thời gian dài sẽ là một lợi thế.

Nhanh nhẹn ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ 10tr -15tr.

Chương trình teambuilding.

Nghỉ lễ phép theo quy định nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA

