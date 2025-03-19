Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phan Thành Akuruhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng quy trình và chiến lược Marketing cho chuỗi nhà hàng, siêu thị và thời trang trẻ em cao cấp của Công ty.

- Quản lý ngân sách Marketing hiệu quả, tối ưu chi phí.

- Phát triển thương hiệu và triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh

- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chiến lược Marketing đồng bộ & hiệu quả.

- Quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

- Đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động Marketing định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ: Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, QTKD hoặc liên quan.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên đã làm tại chuỗi nhà hàng Nhật.

• Quản lý & chiến lược: Kỹ năng lãnh đạo, phân công, đào tạo đội nhóm; xây dựng & triển khai chiến lược Marketing hiệu quả.

• Phân tích & tối ưu: Đọc hiểu số liệu, đo lường hiệu quả, quản lý ngân sách.

• Digital Marketing: Quản lý nội dung (fanpage, website), nắm bắt xu hướng, biết về quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads).

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt (B trở lên), biết Tiếng Nhật là lợi thế.

• Ưu tiên: Hiểu biết về ẩm thực Nhật, có kỹ năng Coding & thiết kế đồ họa.

Quyền Lợi

• Thu nhập: thương lượng theo nguyện vọng 2 bên.

• Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Thưởng doanh số tháng, tháng lương 13, thưởng Tết.

• Chế độ theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN ....

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên với đối tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển

