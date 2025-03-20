Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Pancake Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The Vista An Phú

- 628C Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai và tối ưu hóa các chiến lược SEO trên trang và ngoài trang, cũng như phân tích đối thủ cạnh tranh để cải thiện khả năng hiển thị tìm kiếm tự nhiên.
Hợp tác với những người sáng tạo nội dung để phát triển nội dung được tối ưu hóa cho SEO.
Theo dõi và cải thiện kiến trúc trang web, liên kết nội bộ và trải nghiệm người dùng để có thứ hạng tốt hơn.
Lên kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch PPC trên các nền tảng như Google Ads và các nền tảng Quảng cáo tìm kiếm khác.
Phát triển và quản lý bản sao quảng cáo, trang đích và thử nghiệm A/B để chuyển đổi tối đa.
Theo dõi hiệu suất chiến dịch, điều chỉnh chiến lược đấu thầu và tối ưu hóa ROAS. Báo cáo về các số liệu chính, bao gồm CTR, CPC và tỷ lệ chuyển đổi.
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo gốc thông qua các nền tảng tiếp thị liên kết (ví dụ: Taboola, Outbrain).
Xây dựng quan hệ đối tác với các mạng lưới liên kết để tối đa hóa phạm vi tiếp cận thương hiệu và tạo khách hàng tiềm năng.
Sử dụng các công cụ như Google Analytics, SEMrush và Google Ads Manager để theo dõi hiệu suất và tạo báo cáo chi tiết.
Cung cấp thông tin chi tiết và khuyến nghị để cải thiện hiệu quả chiến dịch và đạt được mục tiêu kinh doanh.
Tạo nội dung hấp dẫn cho các nền tảng như LinkedIn, Facebook, TikTok - để thúc đẩy sự tương tác và nhận thức về thương hiệu.
Hợp tác với nhóm bán hàng để đảm bảo chất lượng khách hàng tiềm năng và theo dõi chuyển đổi.
Hợp tác với các thành viên tiếp thị và thiết kế khác để mang lại kết quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm trong SEO, SEM, Tạo nội dung và Quảng cáo kỹ thuật số, tốt nhất là trong môi trường SaaS hoặc B2B.
Có thành tích đã được chứng minh về các chiến dịch SEO thành công, quảng cáo tìm kiếm trả phí, quảng cáo gốc và tạo nội dung.
Thành thạo các công cụ SEO (ví dụ: SEMrush, Ahrefs) và các nền tảng PPC (ví dụ: Google Ads, Bing Ads).
Có thành tích đã được chứng minh trong việc tạo nội dung hiệu quả và hấp dẫn.
Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và kinh nghiệm ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các khoản thưởng dựa trên hiệu suất.
Cơ hội làm việc trong môi trường SaaS tăng trưởng cao.
Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong sự nghiệp.
Văn hóa làm việc hợp tác và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

