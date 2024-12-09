Tuyển Nhân viên Marketing Rosa ALba Resort Tuy Hòa làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Thành Phố Tuy Hòa - Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

• Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận lên các kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chương trình PR…) phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách sạn.

• Thực hiện các công việc thiết kế thuộc nhiệm vụ của nhân viên marketing như: thiết kế banner, tờ gấp, cataloge…

• Viết bài, chụp ảnh cho các chương trình PR của khách sạn.

• Phối hợp với các phòng ban triển khai và giám sát quá trình khiển khai các hoạt động.

• Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các concept quảng cáo phù hợp.

• Đề xuất các kênh quảng cáo phù hợp với các kế hoạch PR của khách sạn.

• Thực hiện triển khai các chương trình quảng cáo với các nhà cung cấp theo ngân sách được duyệt.

• Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận lên kế hoạch marketing online phù hợp với xu hướng của thị trường.

• Phụ trách quản trị và khai thác hiệu quả của kênh truyền thông mạng xã hội: Fanpage, các nhóm facebook, blog, zalo page,…

• Thường xuyên cập nhật các thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của khách sạn qua các đại lý OTA và làm việc với các bộ phận liên quan để có những điều chỉnh phù hợp.

• Phối hợp lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Digital marketing: Email, SEO, SMS… cho các chương trình marketing.

• Xây dựng website khách sạn với hình thức bắt mắt và nội dung phong phú.

• Phối hợp lên kế hoạch quảng bá website

• Thống kê dữ liệu kinh doanh, đưa ra những phân tích, dự báo thị trường.

• Định kỳ theo dõi các chương trình marketing của các đối thủ cạnh tranh.

• Làm các báo cáo hiệu quả chương trình marketing đã thực hiện, báo cáo định kỳ theo quy định của khách sạn.

• Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing/ Kinh tế/ Công nghệ thông tin…hoặc các ngành có liên quan;

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, Social Media

Kiến thức về WordPress, Framework là một lợi thế

Ưu tiên có kỹ năng thiết kế, đồ họa

Độ tuổi: Không giới hạn

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn , nhà hàng , du lịch.

Tại Rosa ALba Resort Tuy Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, đồng phục, ăn ca, teambuilding…

- Nghỉ lễ, nghỉ phép… theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rosa ALba Resort Tuy Hòa

