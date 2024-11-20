Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy điện rác Thăng Long, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập bảng theo dõi bảo trì, bảo hành, vận hành định kỳ

- Theo dõi và thực hiện vận hành, bảo hành, bảo trì định kỳ tại các hệ thống theo lịch bảo hành hàng tháng

- Kiểm tra, tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp, phương án sửa chữa bảo hành cho phù hợp

- Kiểm tra xử lý khi các hệ thống gặp sự cố về điện, nước, vi sinh,...

- Vận hành các hệ thống xử lý nước thải theo sự phân công của Trưởng/Phó Phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Cao đẳng chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật môi trường

- Có kinh nghiệm bảo trì điện, nước, công nghệ xử lý nước thải

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm bảo trì, vận hành các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

- Siêng năng, chịu khó, trách nhiệm trong công việc

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Từ 12 đến 15 triệu.

- Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Lương tháng 13 theo quy định + Thưởng Tết

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

