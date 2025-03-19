Tuyển Nhân viên mua hàng TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại TOTO Vietnam Co., Ltd
- Hà Nội: Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 650 USD
Địa điểm làm việc: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội (có xe đưa đón)
- Thực hiện công việc mua hàng trong và ngoài nước, bao gồm các chủng loại hàng: phụ kiện, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phụ vụ cho sản xuất…
- Kiểm soát lịch trình hàng hóa để về nhà máy theo đúng yêu cầu của bộ phận sử dụng
- Liên hệ và làm việc với nhà cung cấp để yêu cầu báo giá và xử lý các thông tin liên quan đến đặt hàng, chất lượng, hợp đồng,…
- Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Quyền lợi
- Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực bản thân.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, phúc lợi, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
- Nghỉ phép 15 ngày/ năm, đánh giá và xét duyện nâng lương hàng năm theo năng lực của bản thân.
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển năng lực toàn diện với những chương trình đào tạo nội bộ, chương trình đào tạo trong và ngoài nước.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
