Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chủ động phối hợp tương tác với các phòng ban chuyên môn khác để thực hiện việc mua vật tư/tìm nhà cung cấp, nhà thầu thi công cho các công trình của công ty.

Làm hợp đồng mua bán, nhập vật tư, theo dõi vật tư về công trình, theo dõi tiến độ thanh toán tiến độ thực hiện các công trình.

Làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo excel, word

Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán

Hiểu biết cơ bản về vật liệu xây dựng, ngành xây dựng, cơ điện...

Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 10-15tr/tháng + Phụ cấp

Thử việc: 2-3 tháng (thời gian thử việc phụ thuộc vào năng lực thực tế)

Chế độ: BHYT, nghỉ lễ tết theo luật lao động (sau thời gian thử việc)

Được hướng dẫn chuyên môn và cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam

