Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chủ động phối hợp tương tác với các phòng ban chuyên môn khác để thực hiện việc mua vật tư/tìm nhà cung cấp, nhà thầu thi công cho các công trình của công ty.
Làm hợp đồng mua bán, nhập vật tư, theo dõi vật tư về công trình, theo dõi tiến độ thanh toán tiến độ thực hiện các công trình.
Làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ.
Chủ động phối hợp tương tác với các phòng ban chuyên môn khác để thực hiện việc mua vật tư/tìm nhà cung cấp, nhà thầu thi công cho các công trình của công ty.
Làm hợp đồng mua bán, nhập vật tư, theo dõi vật tư về công trình, theo dõi tiến độ thanh toán tiến độ thực hiện các công trình.
Làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo excel, word
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán
Hiểu biết cơ bản về vật liệu xây dựng, ngành xây dựng, cơ điện...
Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương chính thức: 10-15tr/tháng + Phụ cấp
Thử việc: 2-3 tháng (thời gian thử việc phụ thuộc vào năng lực thực tế)
Chế độ: BHYT, nghỉ lễ tết theo luật lao động (sau thời gian thử việc)
Được hướng dẫn chuyên môn và cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI