Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa N01T1 Khu Ngoại Giao Đoàn

- P. Xuân Tảo

- Q. Bắc Từ Liêm

- Tp Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận
- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đặt hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.
- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
- Thực hiện việc tìm kiếm nhà cung cấp mới theo chiến lược công ty đã đề ra.
- Theo dõi thanh toán và xác nhận công nợ cho nhà cung cấp.
- Lập báo cáo nội bộ có liên quan và lưu trữ các chứng từ.
- Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc.
Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi trong buổi PV

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tôt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan (kinh tế, xuất nhập khẩu,...).
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm mảng mua hàng khách sạn, dự án khách sạn, xây dựng, vật tư ô tô,...
- Thành thạo Word, Excel, Internet và sử dụng các trang thiết bị văn phòng.
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Kỹ năng đàm phán giá và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;
- Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.
- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ...
- Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm...
- Được xem xét nâng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa N01T1 Khu Ngoại Giao Đoàn - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

