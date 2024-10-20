Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa N01T1 Khu Ngoại Giao Đoàn - P. Xuân Tảo - Q. Bắc Từ Liêm - Tp Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận

- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đặt hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

- Thực hiện việc tìm kiếm nhà cung cấp mới theo chiến lược công ty đã đề ra.

- Theo dõi thanh toán và xác nhận công nợ cho nhà cung cấp.

- Lập báo cáo nội bộ có liên quan và lưu trữ các chứng từ.

- Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc.

Chi tiết cụ thể công việc sẽ trao đổi trong buổi PV

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tôt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan (kinh tế, xuất nhập khẩu,...).

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm mảng mua hàng khách sạn, dự án khách sạn, xây dựng, vật tư ô tô,...

- Thành thạo Word, Excel, Internet và sử dụng các trang thiết bị văn phòng.

- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kỹ năng đàm phán giá và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

- Được thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.

- Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ...

- Được hưởng chế độ nghỉ mát, tổng kết cuối năm...

- Được xem xét nâng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APG

