Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận các đề nghị mua vật tư, hàng hóa từ các Bộ phận/ phòng ban; kiểm tra, đối chiếu đề nghị vật tư, hàng hoá với BOM, Bộ phận kho, các bộ phận liên quan để xác nhận nhu cầu thu mua, đề xuất giải pháp thay thế (nếu có). Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp hiện tại. Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp trên thị trường trong nước, quốc tế; đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho công ty về giá – chất lượng – tiến độ. Đàm phán giá cả, thương thảo hợp đồng, điều kiện thanh toán... trực tiếp với nhà cung cấp, trình duyệt đề xuất lựa chọn nhà cung cấp. Theo dõi kiểm soát các đơn đặt hàng, thông tin cho các phòng ban liên quan, giải quyết các vấn đề phát sinh như chất lượng, thời gian giao hàng... Phối hợp với phòng QLCL, các bộ phận liên quan kiểm tra và xem xét các hàng hóa và vật tư nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng. Xử lý các trường hợp hàng lỗi với nhà cung cấp. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển tiếp phòng kế toán đối chiếu. Theo dõi, đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ. Hoàn thiện, phân loại và lưu trữ hồ sơ sản phẩm, hàng hóa để dễ dàng tìm kiếm nguồn thông tin sản phẩm, hàng hóa. Quản lý các hồ sơ chứng từ mua sắm: Lưu trữ hồ sơ chứng từ & Bàn giao chứng từ gốc liên quan cho các bộ phận tương ứng. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp, tổ chức đánh giá định kỳ/ đột xuất nhà cung cấp; phân loại và quản lý data các nhà cung cấp. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất về phân tích so sánh giá cả, chi phí mua hàng, tỉ lệ hàng lỗi... các thông số liên quan khác và đưa ra các ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác mua hàng. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam Độ tuổi: 25 – 35 tuổi Biết lái xe (đi công tác – Phát triển thị trường, đánh giá tiến độ sản xuất, thăm hỏi nhà cung cấp...) Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về mua hàng ngành cơ khí, gỗ, nội – ngoại thất Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt. Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo tốt. Sắp xếp công việc khoa học. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm. Khả năng xử lý vấn đề nhanh và hiệu quả. Khả năng tổng hợp phân tích dữ liệu. Trung thực, cẩn thận. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 15.000.000đ Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật. Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty. Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding... theo kết quả kinh doanh Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.. Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

