Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Thực hiện việc mua hàng quốc tế (Hoạt động nhập khẩu): Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp. Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng. Thực hiện việc mua hàng nội địa: Lên kế hoạch mua hàng, nhận order từ các phòng ban Làm thủ tục mua hàng theo quy trình mua hàng của công ty (Tìm kiếm nhà cung cấp, khảo sát giá cả thị trường, các chế độ sau bán hàng...) Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn. Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan. Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian giao hàng và chi phí.Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc. Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý. Phụ trách hợp đồng thanh toán, mua hàng cho các dự án của Ban giám đốc Báo cáo hoạt động mua hàng (chi phí, công nợ), tiến độ hàng hóa theo tuần, tháng. Thực hiện các công việc khác khi được giao.

