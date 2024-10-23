Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, triển khai toàn bộ hoạt động mua- bán xuất- nhập khẩu hàng hóa tại thị trường Việt nam và quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghiệp vụ: tìm kiếm, test, xây dựng Database NCC cho thiết bị/ logistic; Thực thi triển khai toàn bộ nghiệp vụ mua/bán hàng hóa theo yêu cầu mua hàng từ giai đoạn Pre-sale; Draff Hợp đồng đến khi kết thúc xử lý bảo hành, hậu mãi; thực hiện các hoạt động điều phối, kiểm soát triển khai vận chuyển hàng về tới địa điểm giao hàng; xử lý hoàn thiện toàn bộ chứng từ có liên quan đến quá trình mua bán xuất –nhập khẩu để phục vụ cho việc thông quan, xuất nhập hàng..) đảm bảo bàn giao bàn giao hàng hóa đúng tiến độ, đúng địa điểm; đủ, chuẩn về số lượng, chất lượng và hồ sơ giấy tờ hàng hóa đi kèm theo yêu cầu của Hợp đồng/đơn hàng đã ký với khách hàng.

Phối kết hợp với các Bộ phận khác thực hiện thành công các hoạt động triển khai Hợp đồng/Đơn hàng theo đúng mục tiêu được phê duyệt để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức được công bố theo từng năm tài khóa.

Hỗ trợ các bộ phận/phòng ban khác trong việc đón tiếp/ giao tiếp/làm việc với các Nhà cung cấp nước ngoài hoặc theo nhiệm vụ phân công khác của BGĐ

Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định, nội quy, quy chế về công tác bảo mật, thực thi văn hóa làm việc, lưu trữ hồ sơ của công ty.

Báo cáo kết quả theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ Mua hàng Xuất nhập khẩu...

Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, Power Point,....

Kinh nghiệm làm việc: Từ 02 -3 năm trở lên

Sử dụng Tiếng Trung thành thạo trong công việc, ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng anh.

Giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả

Làm việc độc lập, theo nhóm, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc

Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (lương + các khoản phụ cấp): Từ 10 triệu đến 15 triệu (có thể cao hơn thỏa thuận theo năng lực).

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, thưởng các dịp lễ tết,.., thăm hỏi theo quy định của công ty

Được mua bảo hiểm 24/7, chế độ chăm sóc sức khỏe

Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến

Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS

