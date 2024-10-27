Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Đơn nguyên giữa, Tòa nhà C1, Tập thể Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ vé máy bay, khách sạn, ăn uống, du lịch, thuê trang thiết bị kỹ thuật...
- Nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận quản lý hội nghị, hành chính nhân sự, kỹ thuật
- Quản trị, cập nhật báo giá, hồ sơ, dữ liệu, thông tin đối tác. Kiểm tra khả năng cung ứng, giá cả của nhà cung cấp, tìm nhà cung cấp mới nếu cần.
- Thực hiện đặt hàng dịch vụ, Cung ứng đến các bộ phận, địa điểm yêu cầu
- Phối hợp, hổ trợ bộ phận quản lý hội nghị giải quyết các khiếu nại về dịch vụ (nếu có).
- Làm thủ tục tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán cho nhà cung cấp phù hợp với quy định của công ty, phục vụ việc thanh quyết toán sự kiện với khách hàng.
- Cùng các yêu cầu khác nằm trong giới hạn công việc đến từ ban giám đốc.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm mua hàng, ưu tiên trong lĩnh vực sự kiện, nhà hàng.
- Thành thạo excel, word.
- Nhiệt tình, cẩn thận, chịu khó học hỏi.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như phối kết hợp với người khác.
- Làm việc tỉ mỉ, tập trung, có kế hoạch.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc với các nhà cung cấp nổi tiếng trong lĩnh vực đại lý vé máy bay, nhà hàng, khách sạn như Pullman, Novotel, Metropole.
- mức lương 8-10tr
- Đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại khi đi ra ngoài.
- Điện thoại di động khi làm việc của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP1, Tầng 15, Đơn nguyên 2, Tòa nhà C1 Tập thể Thành Công, P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nộ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

