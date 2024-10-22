Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tìm kiếm, đàm phán và phát triển nguồn hàng hóa nhằm tối ưu chi phí và giá thành. Xây dựng hệ thông giá cả đầu vào hợp lý.

- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, trình hồ sơ lên lãnh đạo xem xét và phê duyệt, lưu trữ hồ sơ đánh giá NCC.

- Đàm phán, thương thảo các điều khoản Hợp đồng với Nhà cung cấp, Nhà sản xuất. Đánh giá rủi ro đối với hợp đồng và thỏa thuận tiềm năng. Kiểm tra, so sánh giá và đánh giá NCC, NSX.

- Xây dựng data khách hàng, nhà cung cấp.

- Dự đoán nhu cầu, giá cả thị trường và lập kế hoạch thu mua theo từng tháng/ quý/ năm

- Thực hiện các nhu cầu mua hàng như lập kế hoạch, mua hàng và theo dõi lịch trình giao hàng của đơn đặt hàng

- Tiếp nhận, phản hồi/ xử lý khiếu nại chất lượng sản phẩm với Nhà cung cấp, Nhà sản xuất.

- Các công việc khác liên quan do Quản lý bộ phận phân công.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- UV tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

- Tiếng anh, tin học văn phòng cơ bản.

- Có kinh nghiệm làm việc tại Phòng mua hàng FMCG ít nhất 1 năm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng tại các Siêu thị, chuối bán lẻ (ngành hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, thực phẩm...), am hiểu về ngành hàng và xu hướng thị trường

- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Trung thực và cẩn thận trong công việc

Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...

- Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao

- Làm việc trong mội trường năng động và trẻ trung.

- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, 01 tháng nghỉ 1/2 số thứ 7 trong tháng và các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

