Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang

- Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch mua hàng hóa, nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty. Tìm kiếm và thu thập thông tin, phân tích giá mua bán thị trường cho từng mặt hàng cần thu mua của công ty Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp thị trường nội địa Thương lượng với các đơn vị cung cấp về giá cả, thời gian giao hàng; hoàn thiện các thủ tục mua hàng. Triển khai mua số lượng hàng theo kế hoạch đã đề ra, theo dõi và đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận. Tiếp nhận hàng hóa đã mua, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, tiến hành nghiệm thu và nhập kho. Tiến hành theo dõi và xử lý các vấn đề về hàng hóa sau khi nhập kho. Đồng thời đánh giá chất lượng, tạo mối quan hệ tối với các nhà cung cấp. Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Phối hợp với bộ phận kho để quản lý, bảo quản hàng hóa. Cập nhật thông tin về số lượng, tình trạng kho hàng với cấp trên và các bộ phận liên quan. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên Quản trị kinh doanh, Kinh tế-Tài chính, Ngoại thương, Thương mại... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên Hiểu và nắm vững quy trình mua hàng Kỹ năng đàm phán giá và xử lý tình huống tốt. Giao tiếp tốt, năng động, chịu được áp lực công việc Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN ( Công ty đóng full phí bảo hiểm 32% cho người lao động) Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm. Hưởng lương tháng thứ 3, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương) Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ công đoàn Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 nguyễn khang, cầu giấy, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

