Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa Mitec Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, hệ thống chi nhánh/trung tâm trong Công ty;

- Tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán các điều khoản với NCC đảm bảo công tác mua hàng thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và tối ưu chi phí bao gồm: VPP, Công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật phẩm MKT, bao bì, nhãn mác, văn phòng phẩm, trang thiết bị ....

- Theo dõi tiến độ giao hàng cho đến khi hoàn thành thủ tục nhận hàng;

- Làm các thủ tục thanh toán cho các đơn hàng, các thủ tục khiếu nại, yêu cầu đền bù nếu hàng hóa có phát sinh vấn đề chất lượng.

- Kiểm tra, chuẩn bị các chứng từ thanh toán cho các đơn hàng đã mua.

- Xây dựng danh mục nhà cung cấp và lập Bom hàng bao gồm các thông tin: sản phẩm, tiêu chuẩn/thông số kỹ thuật, hình ảnh minh họa, giá cả, thông tin chi tiết NCC (số điện thoại, người liên hệ);

- Cập nhật thường xuyên xu hướng giá cho tất cả các mặt hàng Công ty mua thường xuyên. Kiểm tra xác suất lại giá của NCC đã ký HĐ nguyên tắc với công ty hoặc NCC công ty đã mua nhiều lần so với các NCC khác với cùng sản phẩm và chất lượng hàng hóa, dịch vụ tương đương trên thị trường nhằm đảm bảo giá mua cho công ty được tối ưu.

- Tham gia tìm kiếm, lựa chọn các địa điểm và/hoặc Nhà cung cấp tổ chức các sự kiện cho công ty: Du lịch, Tổng kết, ...

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Hành chính/Giám đốc Khối HCNS.

1) Kỹ năng đàm phán;

2) Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc;

3) Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

4) Có khả năng giao tiếp & làm việc nhóm tốt.

1) Trung thực, tận tâm, quan tâm đến chi tiết từng công việc

2) Nhanh nhẹn, tháo vác, nhiệt tình, đam mê công việc.

3) Tính cách cởi mở, chu đáo, chan hòa với mọi người

4) Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có quy củ, có tư duy khoa học và đầu óc sắp xếp.

5) Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc

1) Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 28 - 40 tuổi;

2) Có sức khỏe tốt để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp VPP, đồng phục hoặc máy tính văn phòng (nếu có) phục vụ công việc. Làm việc tại văn phòng công ty và đi công tác theo yêu cầu công việc theo lịch công tác được BLĐ phê duyệt. Làm việc bên ngoài: Làm việc với cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao, đối tác, khách hàng của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

