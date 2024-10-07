Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Giang - Thái Bình

a. Thực hiện công tác mua hàng

- Lập kế hoạch mua hàng trong và ngoài nước theo tiến độ đối với những dự án được phân công, phụ trách. (Các dự án tại các tỉnh khu vực phía Bắc)

- Đàm phán các điều kiện thương mại với Nhà cung cấp đảm bảo có lợi nhất cho công ty (Giá, điều kiện thương mại, chất lượng, tiến độ hàng hóa, các loại giấy tờ, chứng nhận theo yêu cầu của dự án). - Chủ động thực hiện công tác mua hàng theo kế hoạch được phân công, phụ trách;

- Đàm phán và xây dựng cơ chế đại lý ở các cấp độ với các mặt hàng trọng điểm hoặc để dành được các chế độ ưu tiên trong mua hàng của các hãng nổi tiếng.

- Gặp gỡ và đàm phán các hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp;

b. Công tác xuất nhập khẩu:

- Thực hiện việc kê khai hàng hóa hải quan (đúng và có lợi nhất cho công ty).

- Kê khai hải quan và thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu.

Làm việc với các bên vận tải, forwarder về vấn đề vận tải. Làm các thủ tục hải quan cho hàng mua từ nước ngoài bảo đảm nhận hàng từ người bán, người vận tải và đảm bảo hàng hóa đúng, đủ, kịp thời gian.

d. Hoàn thiện hồ sơ chứng từ các đơn hàng phụ trách.

e. Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Có khả năng đi dự án, công tác tại dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, kỹ thuật, ngoại thương hoặc các trường có liên quan.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có khả năng quản lý và mua hàng về xây lắp điện, thiết bị điện, thiết bị công nghiệp, xây dựng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office và các phần mềm văn phòng khác hỗ trợ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực trong khoảng: 12M - 15M (Thỏa thuận)

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.

- Trợ cấp ăn, gửi xe..

2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

