Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 524 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu mua hàng từ bộ phận kinh doanh
Tìm kiếm nhà cung cấp trong nước (nếu cần), xác định năng lực, đàm phán các điều khoản thương mại.
Theo dõi tiến độ mua hàng / giao hàng, các thủ tục nhập hàng, chứng từ theo quy định, dịch vụ sau bán hàng, bảo hành...
Theo dõi, cập nhật tiến độ đơn hàng, kiểm soát chất lượng hàng hóa dịch vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và bảo hành.
Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng vật tư, hàng hóa mua vào.
Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả thị trường, so sánh giá, trình duyệt lựa chọn Nhà cung cấp.
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tin học văn phòng và 1 trong các phần mềm quản lý.
• Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường.
• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trung thực.
• Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương thỏa thuận, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng.
– Đi du lịch hằng nằm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 524 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

