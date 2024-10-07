Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra đề xuất mua hàng, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp Triển khai ký Hợp đồng nguyên tắc. Đàm phán sơ bộ các điều khoản, giá với Nhà cung cấp. Thương thảo, ký kết hợp đồng nguyên tắc Tạo báo giá trên phần mềm và kiểm soát giá dự toán. Thực hiện các báo cáo liên quan và các công việc phát sinh khác nếu có

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh - khá trở lên Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan (Kinh tế, xuất nhập khẩu, kỹ thuật...) Có kinh nghiệm từ 02-03 năm với vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn. Tham gia chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước. Hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định Công ty và Luật định. Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật Công ty và người lao động. Phụ cấp theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

