Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra đề xuất mua hàng, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp
Triển khai ký Hợp đồng nguyên tắc.
Đàm phán sơ bộ các điều khoản, giá với Nhà cung cấp.
Thương thảo, ký kết hợp đồng nguyên tắc
Tạo báo giá trên phần mềm và kiểm soát giá dự toán.
Thực hiện các báo cáo liên quan và các công việc phát sinh khác nếu có
(Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh - khá trở lên
Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan (Kinh tế, xuất nhập khẩu, kỹ thuật...)
Có kinh nghiệm từ 02-03 năm với vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn.
Tham gia chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.
Hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định Công ty và Luật định.
Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật Công ty và người lao động.
Phụ cấp theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

