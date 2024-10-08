Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm soát khối lượng vật tư, mua vật tư theo đề xuất, theo dõi vật tư về dự án (khối lượng và chất lượng)

- Tham gia khảo sát, tìm kiếm nguồn vật tư tại địa phương nơi có dự án đảm nhận;

- Theo dõi tình trạng công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị tại dự án đảm nhận;

- Hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán đối với một số nhà cung cấp;

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của đơn hàng mua sắm vật tư;

- Lập Bảng biểu, sổ sách theo dõi Vật tư, thiết bị, của dự án đảm nhận

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành có liên quan

- Ưu tiên ứng viên đã làm trong các công ty về xây dựng, cơ điện, dự án...

- Nhanh nhẹn, hoạt bát và chịu được áp lực trong công việc

- Sử dụng thành thạo Word, Excel...

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 - 15 triệu tùy vào năng lực và sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên.

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;

- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;

- Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....

- Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building...

- Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

