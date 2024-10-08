Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm soát khối lượng vật tư, mua vật tư theo đề xuất, theo dõi vật tư về dự án (khối lượng và chất lượng)
- Tham gia khảo sát, tìm kiếm nguồn vật tư tại địa phương nơi có dự án đảm nhận;
- Theo dõi tình trạng công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị tại dự án đảm nhận;
- Hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán đối với một số nhà cung cấp;
- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của đơn hàng mua sắm vật tư;
- Lập Bảng biểu, sổ sách theo dõi Vật tư, thiết bị, của dự án đảm nhận
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành có liên quan
- Ưu tiên ứng viên đã làm trong các công ty về xây dựng, cơ điện, dự án...
- Nhanh nhẹn, hoạt bát và chịu được áp lực trong công việc
- Sử dụng thành thạo Word, Excel...
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo
- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 - 15 triệu tùy vào năng lực và sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.
- Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên.
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;
- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;
- Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....
- Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building...
- Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 110 Trần Phú, p. Mộ Lao, q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207590
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Paldo Vina
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH đầu tư Tôm Fruits Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Tổ chức Hội Nghị Việt Nam
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Cơ Khí Điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Điện Thăng Long
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH JT PLATFORM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
12 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SUNRISE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SUNRISE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Bee Logistics Corporation Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH JRW VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH NIDEC CHAUN CHOUNG VIỆT NAM
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GSFOOD
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ICI INVEST
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm