Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 650 USD

Mức lương 550 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 550 - 650 USD

- Mua vật tư trong nước và nước ngoài phục vụ sản xuất;

- Tìm nhà cung cấp vật tư;

- Đàm phán giá và Hợp đồng mua bán;

Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Thông thạo Tiếng Trung

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

- Kỹ năng:

+ Đàm phán giá và làm hợp đồng kinh tế;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, tư duy logic, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực;

Chế độ đãi ngộ: Mức lương xứng đáng với năng lực và đóng góp của bạn cùng những chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty (được trợ cấp ăn trưa, du lịch 1 lần mỗi năm, thưởng lễ tết, phí gửi xe…)

Quyền lợi:

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

