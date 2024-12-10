Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ô 1, Lô 4, CCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua từ các phòng ban
Tìm hiểu về sản phẩm mua, tìm nhà cung cấp
Đàm phán giá cả, thủ tục hồ sơ, thủ tục thanh toán
Tìm kiếm, liên hệ vận chuyển
Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa
Xử lý hàng hóa sau mua
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: logistic, hoặc các chuyên ngành liên quan
Chăm chỉ chịu khó
Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương dao động từ 08-10 triệu
Được cấp phát trang thiết bị cần thiết cho công việc
Được đóng BHXH, BHYT
Được đào tạo bài bản.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia teambuilding, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam
