Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Sandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 1, Lô 4, CCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua từ các phòng ban

Tìm hiểu về sản phẩm mua, tìm nhà cung cấp

Đàm phán giá cả, thủ tục hồ sơ, thủ tục thanh toán

Tìm kiếm, liên hệ vận chuyển

Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa

Xử lý hàng hóa sau mua

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: logistic, hoặc các chuyên ngành liên quan

Chăm chỉ chịu khó

Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dao động từ 08-10 triệu

Được cấp phát trang thiết bị cần thiết cho công việc

Được đóng BHXH, BHYT

Được đào tạo bài bản.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sandi Việt Nam

