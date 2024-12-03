Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
Mức lương
12 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Icon 4 Tower, 243A Đ. La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 19 Triệu
Đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng và cung ứng vật tư thiết bị cho dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và ngân sách được giao.
Lập và thực hiện kế hoạch hỏi giá vật tư, thiết bị cho công tác đấu thầu các dự án của công ty.
Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp.
Chuẩn hóa các dòng sản phẩm vật tư, thiết bị cho các phân khúc dự án.
Các công việc khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại, kinh tế, kỹ thuật điện, các ngành liên quan hoặc tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ khoa tiếng Nga nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 12 -19 Triệu + PC ăn trưa
Hỗ trợ phí gửi xe trong tòa nhà
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc ký hợp đồng chính thức
Ngày nghỉ lễ tết, phép...theo quy định của luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
