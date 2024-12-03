Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu

Mức lương 12 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Icon 4 Tower, 243A Đ. La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng và cung ứng vật tư thiết bị cho dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và ngân sách được giao.

Lập và thực hiện kế hoạch hỏi giá vật tư, thiết bị cho công tác đấu thầu các dự án của công ty.

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp.

Chuẩn hóa các dòng sản phẩm vật tư, thiết bị cho các phân khúc dự án.

Các công việc khác trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại, kinh tế, kỹ thuật điện, các ngành liên quan hoặc tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ khoa tiếng Nga nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại

hoặc tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ khoa tiếng Nga

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu, dịch hồ sơ văn bản bằng tiếng Nga (bắt buộc)

Thành thạo kỹ năng word, excel...

Quyền Lợi

Mức lương 12 -19 Triệu + PC ăn trưa

Hỗ trợ phí gửi xe trong tòa nhà

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật

Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc ký hợp đồng chính thức

Ngày nghỉ lễ tết, phép...theo quy định của luật

Cách Thức Ứng Tuyển

